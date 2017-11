FC Porto vai defrontar o "melhor Besiktas dos últimos anos"

Lusa 20 Nov, 2017, 16:14 | Liga dos Campeões

"É importante perceber que, não apenas eu, mas todos os treinadores preparam os jogos para ganhar. O resultado que nos pode dar já a qualificação é a vitória, por isso vamos à procura de vencer. Vamos ter pela frente um adversário que ainda não perdeu e que me parece o melhor Besiktas dos últimos anos", referiu Sérgio Conceição.

O treinador do FC Porto falava aos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão do encontro da quinta jornada do Grupo G da `Champions`, na capital turca.

"Sabemos o que é esta equipa a jogar aqui no seu estádio. Eu não sou um amante de estatísticas, mas em 38 jogos realizados aqui só perdeu um. Isso é bem demonstrativo da capacidade do Besiktas", reforçou.

Caso vença em Istambul e o Leipzig não consiga o triunfo no Mónaco, o FC Porto garante logo a qualificação para os oitavos de final da Liga dos Campeões, competição que Sérgio Conceição tem o "sonho" de um dia conquistar.

"Penso que o sonho de qualquer treinador é ganhar a competição mais importante a nível de clubes. Ainda não tenho o poder de prever o que vai acontecer no futuro, mas é um dos meus objetivos", confessou.

O antigo internacional português desvalorizou ainda o ambiente `quente` que o FC Porto vai encontrar em Istambul, habitual nos jogos em casa das equipas turcas.

"Gosto de jogar onde se sinta a paixão dos adeptos, e nós estamos habituados a isso no Dragão. Prefiro um estádio cheio a gritar pelo adversário do que um estádio vazio", disse.

Na mesma conferência de imprensa, Ricardo Pereira afirmou que o FC Porto tem que ser uma equipa diferente daquela que defrontou o Besiktas na primeira jornada, no Estádio do Dragão, num jogo que os campeões turcos venceram por 3-1.

"Temos que ser agressivos, como costumamos ser, e mais compactos. Nestas provas, frente a equipas experientes como o Besiktas, se não jogarmos assim vamos ter dificuldade", considerou o lateral direito.

O Besiktas lidera o grupo, com dez pontos, seguido do FC Porto, com seis, enquanto o Leipzig é terceiro, com quatro, e o Mónaco quarto, com dois.

O encontro, da quinta jornada do Grupo G, está agendado para as 17:00 (horas de Lisboa) e terá arbitragem do espanhol Antonio Mateu Lahoz.