FC Porto vence Benfica na "Champions" de hóquei

Os últimos instantes do encontro realizado no Pavilhão Municipal José Natário, em Viana do Castelo, contrastaram com a toada "amarrada" que se viu na maior parte do tempo, com os "dragões" a marcarem por Gonçalo Alves, aos minutos 3 e 47, por Carlo di Benedetto, aos 44, e por Rafa, aos 50, de baliza aberta, e os encarnados por Lucas Ordóñez, aos nove, e por Nil Roca, aos 48.



Os "dragões" foram mais cedo eficazes num jogo que começou com ataques de um lado e reações imediatas do outro.







Noutro jogo da "final a oito" o Óquei de Barcelos perdeu com o FC Barcelona por 5-3, após prolongamento, num jogo quase sempre rápido, e foi eliminado.







Depois de afastar o Óquei de Barcelos, vencedor da competição na época 1990/91, o FC Barcelona vai defrontar o FC Porto - que eliminou o Benfica - na primeira meia-final de sábado, agendada para as 15h00, novamente no Pavilhão Municipal José Natário.