FC Porto vence Leipzig para a Youth League

Lusa 17 Out, 2017, 16:28 | Liga dos Campeões

Diogo Dalot, aos 79 minutos, desbloqueou o caminho do golo para o FC Porto, a passe de Romário Baró e três minutos volvidos os papéis inverteram-se com o marcador do primeiro tento a assistir para o segundo golo, aos 82 minutos.



A equipa portista entrou bem no jogo, chamou a si a posse da bola, em parte consentida pelos alemães, mas apesar de mais rematadora, pecou quase sempre por falta de pontaria da sua linha avançada.



Rui Pires, aos 07 minutos, esboçou o primeiro remate à baliza do Leipzig, sem direção, e os alemães responderam aos 09 por Felix Schimmel, também com uma tentativa sem qualquer perigo para os ‘dragões’.



Nicolas Fontaine, aos 21 minutos, tentou sem sucesso visar a baliza do FC Porto e no minuto seguinte o mesmo jogador colocou à prova os reflexos do guarda-redes Diogo Costa.



O FC Porto voltou a tentar o golo por Mateus Santos, aos 27 minutos, e Pedro Estrela, aos 28, mas os remates saíram sem direção e longe da baliza defendida por Julian Krahl, que só aos 39 minutos foi chamado a negar o golo a Madi Queta.



A errar passes e sem conseguir ligar os seus setores, mesmo apesar de estar sempre mais perto do golo do que o Leipzig, o FC Porto, a pressionar a formação alemã, só voltou a criar perigo pelo mexicano Maleck Robles, aos 65 minutos.



O Leipzig cresceu a meio da segunda parte e o guarda-redes Diogo Costa foi chamado, por duas vezes, a negar o golo a Marcel Hoppe, aos 71 minutos, e Fabrice Hartmann, aos 76, fazendo soar o alarme na equipa orientada por João Brandão.



O FC Porto chegou ao golo que perseguia desde o apito inicial por Diogo Dalot, aos 79 minutos, através de um remate colocado, após passe de Romário Baró, e três minutos volvidos aumentou a vantagem com os mesmos intervenientes em papéis trocados.



Diogo Dalot ‘descobriu’ na área alemã Romário Baró, que rematou para o 2-0 da tranquilidade, que permitiu ao FC Porto somar seis pontos no grupo G e manter em aberto a questão do apuramento para a fase seguinte da Youth League.



O FC Porto soma seis pontos no grupo G, os mesmos de Mónaco – que defronta ainda o Besiktas. Os turcos, igualmente com menos um jogo, têm um ponto, tal como o Leipzig.