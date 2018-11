FC Porto vence Lokomotiv e ascende à liderança da Youth League

Lusa Comentários 06 Nov, 2018, 16:29 / atualizado em 06 Nov, 2018, 17:53 | Liga dos Campeões

À quarta jornada do grupo D, FC Porto e Lokomotiv somam sete pontos, mas podem ainda ser apanhados pelos turcos do Galatasaray, terceiros com quatro pontos, que ainda hoje defrontam o Schalke 04, na Alemanha.



Os portistas estiveram a vencer por 2-0, com golos na segunda parte por Levi Faustino e João Mário, aos 49 e 61 minutos, respetivamente, mas permitiram ao Lokomotiv reduzir para 2-1 já perto do termo do encontro, por Ivan Lapshov, aos 90.



A formação russa entrou melhor no jogo e dispôs de uma grande penalidade para chegar ao golo, aos 10 minutos, a punir uma mão ‘descarada’ de Ángel Torres na área, mas o guarda-redes Francisco Meixedo corrigiu o erro do colega e defendeu o pontapé de Suleimanov.



Sem posse de bola nem a conseguir sacudir a pressão do Lokomitiv, o FC Porto só através de remates de longe e em lances de bola parada, nomeadamente por Boris Enwo, aos 27 minutos, e Paulo Estrela, aos 32, procurava criar perigo para a baliza russa.



O FC Porto conseguiu ‘pegar’ no jogo nos minutos finais da primeira parte e esteve perto de chegar à vantagem por Romário Baró, aos 42 minutos, e por Ángel Torres, aos 45+2, mas o cabeceamento de ambos falhou a baliza do Lokomotiv.



A equipa portista manteve a mesma toada no inicio da segunda parte e chegou ao golo por Levi Faustino (1-0), aos 49 minutos, através de um cabeceamento na cara do guarda-redes Botnar, após livre cobrado pelo capitão Paulo Estrela.



O FC Porto aumentou a vantagem por João Mário (2-0), aos 61 minutos, na conclusão de uma jogada de envolvimento do ataque dos ‘dragões’, que contou ainda com um erro defensivo, e Fábio Silva, aos 62, esteve perto de dilatar a diferença, mas o remate saiu ao lado da baliza russa.



Nos minutos finais do encontro, os russos do Lokomotiv ‘carregaram’ e reduziram para 2-1 por Ivan Lapshov, aos 90 minutos, num lance com algumas culpas defensivas para os ‘dragões’, e a derradeira ocasião de perigo pertenceu ainda a Petrov, aos 90+4.