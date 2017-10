FC Porto viajou para Leipzig com 21 jogadores

Mário Aleixo - RTP 16 Out, 2017, 09:55 / atualizado em 16 Out, 2017, 11:18 | Liga dos Campeões

A comitiva do FC Porto, liderada pelo presidente Jorge Nuno Pinto da Costa, seguiu viagem para a Alemanha, com destino a Leipzig, onde na terça-feira (às 19h45 hora de Portugal Continental) defronta o vice-campeão germânico, na terceira jornada do Grupo G da Liga dos Campeões.



Sérgio Conceição escolheu os seguintes jogadores: Casillas, José Sá (guarda-redes); Maxi, Marcano, Hernâni, Brahimi, Aboubakar, Óliver, Marega, Alex Telles, Herrera, Corona, Layún, André André, Ricardo, Danilo, Reyes, Otávio, Sérgio Oliveira, Felipe e Diogo Dalot.



O grande ausente continua a ser o avançado brasileiro Soares, a recuperar de lesão.



Na Liga dos Campeões, o FC Porto defrontará o Leipzig a partir das 19h45 de terça-feira, num jogo que terá arbitragem do italiano Paolo Tagliavento e transmissão em direto na RTP 1.



O grupo é liderado pelos turcos do Besiktas, com seis pontos, seguidos pelo FC Porto, com três pontos, enquanto Mónaco e Leipzig têm um ponto, disputadas que estão duas jornadas.



No mesmo avião seguiu a equipa de sub-19, que também na terça-feira, pelas 14h00, defronta a congénere do Leipzig, em jogo da terceira jornada da Youth League.



A boa disposição reinava à partida da comitiva para a Alemanha.



Bem disposto o presidente do clube Jorge Nuno Pinto da Costa, em declarações no Aeroporto Sá Carneiro, antes do embarque frisava: "Esperamos sempre ganhar. A confiança está sempre em alta".