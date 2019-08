O FC Porto recebe o Krasnodar e tenta assegurar lugar no 'play-off' da 'Champions' depois do triunfo por 1-0 na Rússia. Danilo deverá falhar o embate com os russos. Caso se qualifique, o FC Porto já sabe que terá pela frente os turcos do Basaksehir ou os gregos do Olympiacos, comandados pelo técnico Pedro Martins.