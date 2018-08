Felix Brych arbitro o jogo PAOK-Benfica

Mário Aleixo - RTP Comentários 27 Ago, 2018, 11:43 / atualizado em 27 Ago, 2018, 11:44 | Liga dos Campeões

O juiz alemão vai arbitrar pela quinta vez um desafio dos encarnados que só venceram por uma vez em encontros apitados pelo germânico.



O Benfica não tem boas recordações do alemão, com os encarnados a terem algumas queixas do árbitro (derrota nas grandes penalidade) na final da Liga Europa frente ao Sevilha, em Turim em 2014.



A equipa da Luz está obrigada a marcar em Salónica para sonhar com o apuramento para a fase de grupos da “Champions”. Na primeira mão as “águias” não foram além de um empate a um golo.