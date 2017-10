Felix Zwayer arbitra o jogo Benfica-Manchester United

Mário Aleixo - RTP 16 Out, 2017, 11:40 / atualizado em 16 Out, 2017, 11:40 | Liga dos Campeões

O jogo Benfica-Manchester United, a contar para a terceira jornada da Liga dos Campeões, joga-se quarta-feira, no Estádio da Luz.



Esta é a primeira vez que o árbitro alemão dirige um jogo dos encarnados, tendo já arbitrado a receção do FC Porto ao Leicester na época passada.



Benfica e Manchester United defrontam-se na quarta-feira, com a equipa de Rui Vitória em busca da primeira vitória na Liga dos Campeões. Até agora o Benfica soma duas derrotas em dois jogos, enquanto os "red devils" levam duas vitórias no mesmo número de partidas.