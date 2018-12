O FC Porto entra esta terça-feira em campo para disputar a última partida na Liga dos Campeões em 2018. Com o primeiro lugar do Grupo D garantido, a equipa de Sérgio Conceição está em Istambul preparada para defrontar o Galatasaray. Com 13 pontos averbados em cinco jornadas, os Dragões vão procurar chegar aos 16 pontos, algo que só conseguiu apenas uma vez na liga milionária. Sem Éder Militão, nem Corona, Sérgio Conceição aposta em terminar a fase de grupos com um triunfo e amealhar mais milhões de euros para o clube da cidade invicta. A partida tem início às 17h55. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP e ouvir o relato em direto na Antena 1.