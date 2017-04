Gareth Bale falha jogo com Bayern, mas ainda é hipótese para FC Barcelona

Lusa 17 Abr, 2017, 14:22 / atualizado em 17 Abr, 2017, 14:22 | Liga dos Campeões

"Gareth tem trabalhado muito para voltar à equipa, depois de ter estado três meses de baixa. Quando voltou estava muito entusiasmado, têm algumas queixas que o impedem de estar bem, mas espero que não seja nada e que em poucos dias esteja connosco", explicou Zidane.



O galês saiu aos 59 minutos no jogo da primeira mão com a equipa alemã, na última quarta-feira e que o Real Madrid venceu por 2-1, com dois golos de Cristiano Ronaldo, e apresentou queixas musculares.



No fim de semana, na Liga espanhola, Zidane poupou muitos jogadores titulares, nomeadamente Cristiano Ronaldo e Benzema, mas disse logo que Gareth Bale não jogaria devido a um edema no músculo sóleo da perna direita.



"Amanhã [terça-feira] não vai estar, porque não queremos arriscar. Espero que esteja em poucos dias, tem vontade de voltar. Pelo seu trabalho merece estar connosco até ao final da época", acrescentou o técnico 'merengue' em relação a Bale.



Esta é uma semana chave para o Real Madrid, que recebe o Bayern Munique com o objetivo de garantir a presença nas meias-finais da 'Champions' e que no domingo joga também no Santiago Bernabéu frente ao rival FC Barcelona.



O Real lidera a liga espanhola com 75 pontos, mais três do que o FC Barcelona, mas menos um jogo disputado.