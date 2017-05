Griezmann pronto para deixar o Atlético para "ganhar títulos"

Lusa 23 Mai, 2017, 16:33 | Liga dos Campeões

Antoine Griezmann, avançado de 26 anos, que falava durante a apresentação da sua autobiografia, intitulada Derrière Le Sourire [Atrás do sorriso], adiantou ainda que gosta de futebol “para ganhar troféus e viver emoções fortes".



“Cheguei a um nível em que jogar bem e marcar golos não é suficiente. Isso já acabou. Agora quero ganhar títulos e é com base nisso que vou decidir o meu futuro", disse o avançado gaulês.



As declarações de Antoine Griezmann surgem um dia após ter garantido na televisão francesa que tinha "seis em dez oportunidades" de assinar pelos ingleses do Manchester United, do treinador português Jose Mourinho.



No seu discurso de hoje, Griezmann reconheceu que o Atlético de Madrid cumpriu o objetivo a que se tinha proposto no início da época, de terminar em terceiro a I Liga espanhola, mas acrescentou que “os jogadores querem mais".



“Se tiver que mudar de clube, não será problema", disse ainda o jogador, que chegou ao Atlético de Madrid, em 2014, proveniente da Real Sociedad, e com o qual atingiu uma final e uma meia-final da Liga dos Campeões.