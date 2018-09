Iker Casillas prepara-se para bater o quarto recorde na Champions

RTP Comentários 17 Set, 2018, 19:36 | Liga dos Campeões

Este é já o quarto recorde de Casillas na prova milionária depois de se ter tornado no jogador com mais partidas realizadas (167 jogos), com mais minutos jogados (14947 minutos) e ainda no guarda-redes com mais jogos sem sofrer golos na competição com 57 partidas sem ir buscar a bola ao fundo das redes.



Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo da Liga dos Campeões de amanhã frente ao Schalke 04, Iker Casillas falou sobre este novo recorde: “ A verdade é que não tinha pensado nisso até hoje quando vocês [jornalistas] comentaram o assunto. Acho que quando levas tanto tempo a jogar futebol, se não paras para pensar um bocado, nem te apercebes dos números”.



Apesar de ser um dia especial, o guarda-redes do FC Porto preferiu destacar os objetivos do clube para o próximo jogo em detrimento dos recordes pessoais: “O mais importante é conseguirmos conquistar os três pontos. Três pontos importantes numa competição que todos temos a ilusão de vencer, uns mais do que outros, mas nós também temos a ambição de ganhar. Quanto ao resto, se tiveres a oportunidade de jogar [a Champions] é muito bom, um motivo de orgulho”.



Iker Casillas considera ainda que o favoritismo do FC Porto no grupo D deve ser “provado em campo” e que não é pelo número de participações (FC Porto é um dos clubes com mais participações na Liga dos Campeões, apenas atrás do Barcelona e Real Madrid) ou pelos dois troféus conquistados em 1986/87 e 2003/04 que deve ser avaliada a capacidade da equipa em passar aos oitavos-de-final da competição.



Uma fase da prova que a equipa portuguesa não conseguiu ultrapassar nas últimas duas edições. Para Iker Casillas, para que isso aconteça é preciso “melhorar pouco a pouco até conseguirmos superar essa barreira dos oitavos-de-final”.



Iker Casillas estreou-se na Liga dos Campeões em 1999 frente ao Olympiacos, num empate a três golos. Dezanove anos passados, conta com 95 vitórias, 33 empates e 39 derrotas e uma diferença de golos impressionante: as suas equipas levam 333 golos marcados contra 188 golos sofridos. Para além dos números, o guarda-redes espanhol conta com três títulos da prova, conquistados em 1999/2000, 2001/02 e 2013/14 pelo Real Madrid.