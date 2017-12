Iniesta falha Sporting

RTP 03 Dez, 2017, 14:30 | Liga dos Campeões

O capitão do FC Barcelona lesionou-se no sábado, no jogo da Liga espanhola em que os catalães empataram em casa com o Celta de Vigo (2-2), e teve que ser substituído aos 53 minutos, entrando para o seu lugar Denis Suarez.



"Os exames médicos confirmaram que Andrés Iniesta sofreu uma contratura no músculo sóleo da perna direita. O jogador estará indisponível para o próximo encontro", refere a nota do clube espanhol.



A lesão de Iniesta junta-se à do central Samuel Umtiti, na coxa direita, também no jogo com os galegos, e que o obrigará a ficar fora dos relvados durante dois meses.



O jogo entre FC Barcelona e Sporting, no qual os 'leões' mantém a esperança de chegar aos oitavos de final da 'Champions', está agendado para terça-feira às 19:45, em Camp Nou, com arbitragem do escocês Craig Thompson, e será transmitido em direto na RTP1.



(com Lusa)