Ivan Kruzliak arbitra receção do Benfica ao Lyon

O eslovaco Ivan Kruzliak foi nomeado para arbitrar a receção do Benfica ao Lyon, em jogo da terceira jornada do Grupo G da Liga dos Campeões de futebol, anunciou a UEFA.

O eslovaco, de 35 anos, vai ser auxiliado pelos compatriotas Tomas Somolani e Branislav Hancko, com o polaco Pawel Gil a ser o videoárbitro.



Este será o primeiro encontro que o Kruzliak dirige do Benfica, mas esta época já esteve na derrota do Sporting em casa do PSV Eindhoven (3-2), na Liga Europa.



Os encarnados, que ainda não pontuaram na "Champions", recebem a formação francesa, que divide a liderança do grupo com os russos do Zenit São Petersburgo, com quatro pontos, na quarta-feira, a partir das 20h00, no Estádio da Luz, em Lisboa.