Ivanovic elogia Benfica, mas diz que ao Zenit só a vitória interessa

“O Benfica é uma equipa muito perigosa, com jogadores jovens e outros com muita experiência. Tem muita história e muitas coisas positivas. Respeitamos muito o nosso adversário, mas acreditamos em nós. Sabemos muito bem o que fazer para conquistar os três pontos. É um jogo muito importante, pois é a estreia em nossa casa. Estamos 100% concentrados e esperamos vencer”, disse.



O defesa sérvio, de 35 anos, falava na antevisão à segunda ronda da ‘poule’ G, na quarta feira, às 20:00 (horas de Lisboa), na Gazprom Arena, em São Petersburgo, depois de os portugueses terem perdido na estreia por 2-1, em casa, com os alemães do Leipzig, enquanto os russos empataram 1-1 em França, frente ao Lyon.



O ‘capitão’ do Zenit vai reencontrar o Benfica, a quem marcou, já nos ‘descontos’, o golo decisivo no triunfo do Chelsea, por 2-1, na final da Liga Europa de 2013, em Amesterdão.



“Esse foi um dos golos mais importantes da minha carreira. Um encontro muito difícil para mim, o Benfica é uma equipa com muita qualidade, com um sistema de jogo e filosofia especiais. Eles querem ganhar sempre. Mas amanhã [quarta-feira] vai ser outro jogo e outra história”, assinalou.



Com a derrota por 1-0 na visita ao Lokomotiv Moscovo, o Zenit caiu para quinto no campeonato russo – com os mesmos 23 pontos do segundo, a dois do líder CSKA Moscovo –, contudo o atleta garantiu que essa partida em nada afetará o moral da equipa.



“Há muitos anos que jogamos futebol. Hoje em dia temos jogos a cada três ou quatro dias. É normal. É o nosso trabalho. Temos sempre de recuperar muito rapidamente. É um jogo muito importante, da a Liga dos Campeões. Não temos qualquer razão para não recuperar bem e não dar o melhor nesse desafio”, vincou.



Ivanociv desvalorizou alguma falta de entrosamento na defesa, com a chegada de novos futebolistas, certo de que “em algum tempo” todos vão ver o que cada um tem de melhor para dar ao Zenit.



O espanhol Carlos del Cerro Grande será o árbitro do encontro.