Jardim e Ronaldo abrem caminho para a final

Mário Aleixo - RTP 21 Abr, 2017, 11:18 / atualizado em 21 Abr, 2017, 12:16 | Liga dos Campeões

No sorteio realizado ao final da manhã em Nyon, na Suíça, ficaram a conhecer-se os dois jogos das meias-finais da competição.



Os encontros sorteados são: Real Madrid-Atlético de Madrid e Mónaco-Juventus.



Primeira mão:



- Terça-feira, 2 mai:



Real Madrid - Atlético de Madrid



- Quarta-feira, 3 mai:



Mónaco - Juventus



Segunda mão:



- Terça-feira, 9 mai:



Juventus - Mónaco



- Quarta-feira, 10 mai:



Atlético de Madrid - Real Madrid



O Real Madrid, 1º no "ranking" da UEFA, ambiciona tornar-se o primeiro clube bicampeão europeu na era "Champions".



O Atlético, 4º no "ranking" da UEFA, foi finalista contra os "merengues" em 2014 e 2016 eprocura finalmente erguer a "orelhuda".



A Juventus, 5ª no "ranking" da UEFA" finalista em 2015, quer pôr fim a um jejum que dura desde 1996.



O National Stadium of Wales, em Cardiff, vai receber o jogo da final a partir das 19h45 de sábado, 3 de junho.