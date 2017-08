Jesus quer muito estar na principal montra da Europa

Antena 1 22 Ago, 2017, 18:18 / atualizado em 22 Ago, 2017, 21:29 | Liga dos Campeões

O técnico 'leonino' sabe que o zero a zero até permite a passagem num empate com golos, mas a intenção é jogar bem perante um adversário difícil.



Na conferência de imprensa desta terça-feira, na Arena Nacional de Bucareste, ao lado de Jesus esteve Fábio Coentrão, tendo o defesa dado a conhecer que está recuperado da lesão que contraíu em Madrid, e que agora é ganhar ritmo, jogando. Na conferência de imprensa desta terça-feira, na Arena Nacional de Bucareste, ao lado de Jesus esteve Fábio Coentrão, tendo o defesa dado a conhecer que está recuperado da lesão que contraíu em Madrid, e que agora é ganhar ritmo, jogando.



O jogo realiza-se quarta-feira às 19:45, em Bucareste, com relato para seguir na Antena 1.





Depois do empate na primeira mão, em Lisboa, o Sporting vai à Roménia à procura de assegurar, no segundo jogo, esta quarta-feira, a segunda presença consecutiva na fase de grupos da 'Champions'.







O treinador do Sporting sabe que pela frente vai ter "um jogo difícil" frente aos vice-campeões da Roménia.





"Pela experiência que temos, sabemos que vamos ter um jogo difícil, não temos dúvidas nenhumas disso. Em alguns momentos a equipa do Sporting vai ser apertada em termos defensivos. Isso para nós não é grande problema. O problema é termos a capacidade de ter uma organização defensiva para esses momentos. Por aquilo que temos feito até agora, tudo indica que sim", disse, em conferência de imprensa de antevisão do jogo da segunda mão, na quarta-feira em Bucareste.



Afirmando que o Sporting "acredita piamente" que dispõe de "todas as capacidades e valor para passar a eliminatória", o técnico do Sporting comentou ter "algumas dúvidas" em relação à recuperação de "vários jogadores".





A partida de quarta-feira será arbitrada pelo turco Cüneyt Çakir, que esteve pela única vez num jogo dos 'leões' também num 'play-off' da 'Champions', quando a equipa venceu em casa o CSKA Moscovo (2-1) em 2015/16, mas falharia o acesso à prova, ao perder fora por 3-1.



