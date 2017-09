João Carvalho nos 20 eleitos de Rui Vitória para a `Champions`

Lusa 11 Set, 2017, 21:11 | Liga dos Campeões

O internacional sub-21 português ainda não somou qualquer minuto com a camisola dos 'encarnados' na presente época.



De resto, Rui Vitória continua sem poder contar com os lesionados Fejsa e Jardel, enquanto de fora, por opção, continuam os extremos Diogo Gonçalves e Chris Willock, o lateral-direito Douglas e os guarda-redes Paulo Lopes e Svilar.



Na terça-feira, o Benfica inicia a campanha na Liga dos Campeões com a receção ao CSKA de Moscovo, no Estádio da Luz, pelas 19h45, em jogo referente à primeira jornada do grupo A, que será arbitrado pelo espanhol Undiano Mallenco.



Lista dos 20 convocados:

- Guarda-redes: Bruno Varela e Júlio César

- Defesas: Lisandro López, Grimaldo, Luisão, Rúben Dias, Eliseu e André Almeida

- Médios: Filipe Augusto, Samaris, Pizzi, João Carvalho, Salvio e Cervi

- Avançados: Jonas, Gabriel Barbosa, Seferovic, Zivkovic, Rafa e Raúl Jiménez