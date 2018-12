Jonas e Fejsa fazem gestão de esforço

Mário Aleixo - RTP Comentários 11 Dez, 2018, 10:47 / atualizado em 11 Dez, 2018, 10:47 | Liga dos Campeões

Os dois jogadores fizeram trabalho de ginásio. No treino estiveram 24 jogadores durante os quinze minutos que foram abertos à imprensa.



O Benfica quer somar os três pontos o que permitirá um encaixe financeiro de 2,7 milhões de euros pela vitória.



As “águias” vão ainda lutar pelo orgulho de vencer e pelo estatuto de cabeça de série nos 16 avos-de-final da segunda competição da UEFA, evitando por exemplo Chelsea, Arsenal, Dínamo Kiev, Eintracht Frankfurt ou RB Salzburgo.



Ao início da tarde Rui Vitória faz a antevisão do jogo, no Seixal.



Quanto ao AEK, o técnico Marinos Ouzounidis fará a antevisão do jogo, na companhia de Boyé, a partir das 19h30. Trinta minutos depois, a formação helénica realiza o treino de adaptação ao relvado da Luz.