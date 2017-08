Jorge Jesus une plantel para atacar o Steaua de Bucareste

Mário Aleixo - RTP 22 Ago, 2017, 08:15 / atualizado em 22 Ago, 2017, 08:15 | Liga dos Campeões

Jorge Jesus viajou com um grupo alargado de jogadores para ter todas as opções à sua disposição | rtp.pt

A equipa leonina treina esta terça-feira à tarde no palco do jogo do dia seguinte. Antes o técnico Jorge Jesus e um jogador fazem a antevisão da partida em conferência de imprensa.



O treinador leonino quer ter todas as opções à sua disposição para o desafio e por isso levou 23 jogadores para Bucareste.





O defesa-central Mathieu tem uma mazela no tornozelo da perna direita e Jorge Jesus levou consigo todos os defesas-centrais que fazem parte do plantel, inclusive André Pinto e Tobias Figueiredo que não tinham sido opção no jogo do último fim-de-semana em Guimarães.Em Lisboa ficaram Jonathan Silva e Podence ambos por opção técnica.Também na capital portuguesa permanece William Carvalho que oficialmente continua a contas com problemas físicos, embora nos bastidores se continue a falar da transferência do médio para os ingleses do West Ham.Nesta altura ao que se sabe discutem-se entre as partes os montantes globais da transferência e a forma de pagamento.