José Mourinho e a desilusão de ser eliminado da Champions

O técnico português explicou que a desilusão de uma possível eliminação da Liga dos Campeões teria mais impacto a nível pessoal do que profissionalmente.



"Não creio que sejamos candidatos à vitória na competição, não acredito nisso", disse Mourinho.



Sobre a partida da primeira mão dos oitavos de final, o Manchester United foi a Sevilha empatar a zero, resultado que não agrada ao treinador dos Red Devils.



Apesar do nulo, Mourinho considera que jogar a segunda mão em casa dá mais possibilidades ao Manchester United de alcançar os quartos de final da Liga dos Campeões.



O treinador português afirmou que um triunfo pela margem mínima será suficiente mas que não passar à próxima fase da liga milionária vai ser uma desilusão.

Michael Carrick anuncia reforma

Aos 36 anos, o veterano médio Michael Carrick anunciou que se vai retirar dos relvados no fim da época. Em conferência de imprensa, o jogador revelou que o corpo dá sinais de não poder continuar a jogar e que deverá aceitar a proposta dos Red Devils para se juntar à equipa técnica.



"Chega a uma altura em que o corpo nos diz para parar. É nessa situação em que estou".



O jogador de 36 anos tem sofrido com problemas de coração o que levou a pensar na reforma. "Depois do assunto sobre o coração, tive dois ou três dias para pensar se continuaria. Voltei à boa forma e queria terminar nos meus próprios termos".



Carrick começou a carreira no West Ham, antes de se mudar para o Tottenham Hotspur em 2004. Depois de épocas na equipa londrina, Michael Carrick reformou o Manchester United onde venceu cinco Ligas inglesas e uma Liga dos Campeões. Pela seleção inglesa jogou 34 vezes.