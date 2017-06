Ronaldo e Casemiro, dois jogadores que falam português "arrumaram" a super favorita Juventus. Os italianos pareciam impotentes para travar a vontade e o querer dos 'merengues'. O golo de Mandzukic justificou o esforço da 'Juve' mas a vitória final tinha outro destinatário. O português bisou aos 20 e 64 minutos, com o croata Mario Mandzukic ainda a empatar para a Juventus, aos 27, antes de o brasileiro Casemiro a colocar os 'merengues' em vantagem, aos 61, com Asensio a aumentar aos 90, numa altura em que os italianos já jogavam com menos um, por expulsão do colombiano Cuadrado, aos 84. Com este triunfo, o Real Madrid tornou-se na primeira equipa a conquistar a prova em dois anos consecutivos desde que a prova se passou a chamar Liga dos Campeões, em 1992/93. (Foto: EPA)