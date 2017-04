Partilhar o artigo Juventus anula Barcelona no Camp Nou e apura-se na Champions Imprimir o artigo Juventus anula Barcelona no Camp Nou e apura-se na Champions Enviar por email o artigo Juventus anula Barcelona no Camp Nou e apura-se na Champions Aumentar a fonte do artigo Juventus anula Barcelona no Camp Nou e apura-se na Champions Diminuir a fonte do artigo Juventus anula Barcelona no Camp Nou e apura-se na Champions Ouvir o artigo Juventus anula Barcelona no Camp Nou e apura-se na Champions