Juventus e Real Madrid fazem acerto de contas

Mário Aleixo - RTP 11 Mai, 2017, 07:45 | Liga dos Campeões

A única vez que “merengues” e “bianconeri” se encontraram no jogo decisivo da “Champions” foi em 1998. O Real Madrid ganhou 1-0 à Juventus com um golo de Mijatovic, colocando fim a um jejum de 32 anos.



Contudo é preciso recuar a 1962 para encontrar o registo do primeiro encontro europeu entre estes dois clubes.



A história é marcada pelo equilíbrio com 18 jogos realizados: oito vitórias para o Real, dois empates e oito triunfos para a “Juve”, com 18 golos marcados pelos madrilenos e 21 pelos transalpinos.



Nunca nenhuma das equipas venceu por mais de dois golos de diferença.



O resultado que se verificou mais vezes foi o 1-0, em seis jogos, com vantagem para o Real Madrid por cinco vezes e a Juventus por uma.