Juventus na máxima força para receber o Mónaco rumo à final da "Champions"

Lusa 08 Mai, 2017, 19:10 / atualizado em 08 Mai, 2017, 19:10 | Liga dos Campeões

O treinador Massimiliano Allegri pode repetir o 'onze' que conseguiu importante triunfo 2-0 no principado, consumado com golos do avançado argentino Higuaín (29 e 59).



Para atingir a final, a 'vechia signora' até pode perder por 1-0 frente ao conjunto liderado por Leonardo Jardim, que lidera o campeonato francês.



Em relação ao último jogo do campeonato, 1-1 em casa frente ao Torino, que não impede a Juventus de comandar a liga italiana com sete pontos de avanço para a Roma, regista-se apenas a saída do jovem médio Rolando Mandragora numa lista agora reduzida a 22 futebolistas.



Os pentacampeões italianos procuram o terceiro título de campeão da Europa, após os triunfos de 1985 e 1996.



Lista de convocados:



- Guarda-redes: Buffon, Neto e Audero.



- Defesas: Barzagli, Bonucci, Chiellini, Benatia, Alex Sandro, Lichtsteiner e Dani Alves.



- Médios: Pjanic, Marchisio, Khedira, Asamoah, Lemina, Rincon, Sturaro e Mattiello.



- Avançados: Dybala, Mandzukic, Higuaín e Cuadrado.