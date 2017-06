Juventus renova contrato de Massimiliano Allegri até 2020

Lusa 07 Jun, 2017, 15:36 | Liga dos Campeões

“Allegri transformou inegavelmente o clube num agente significativo no continente europeu”, explicou a Juventus no seu sítio oficial na Internet, onde anunciou a extensão do contrato do técnico de 49 anos com os hexacampeões transalpinos.



Contratado em 2014, Allegri levou a equipa a três títulos da ‘Serie A’ e a três Taças de Itália em igual número de anos, além de atingir duas finais da Liga dos Campeões, perdidas para o Barcelona, em 2015 (3-1), e para o Real Madrid, no último sábado (4-1).



“Lado a lado, a Juventus e Allegri criaram história e lenda. Agora é o tempo de dar o próximo passo juntos”, acrescentou o clube, que elogiou a “extraordinária leitura de jogo” do italiano, bem como uma ‘velha senhora’ que joga “à sua imagem, com qualidade técnica, flexibilidade tática e força mental”.