Juventus seguro e Mónaco sonhador na "Champions"

Mário Aleixo - RTP 20 Abr, 2017, 07:15 | Liga dos Campeões

A Juventus não vacilou impedindo a reviravolta do Barcelona, ao mesmo tempo que no Mónaco a equipa treinada por Leonardo Jardim voltou a ganhar ao Borussia Dortmund e segue para as meias-finais da Liga dos Campeões de futebol.



Os jogos, da segunda mão do quartos de final, confirmaram o favoritismo na eliminatória da "Juve" e da equipa do Principado, que assim se juntam aos dois grandes de Madrid - Real e Atlético -, já apurados na terça-feira.



Depois de ter conseguido, na ronda anterior, superar uma desvantagem de 4-0 ante o Paris Saint-Germain, o "Barça" tinha nova missão ciclópica em casa, depois de ter sido goleado por 3-0 em Turim.



Desta vez, não houve festa para os da casa em Camp Nou e os líderes do campeonato italiano seguraram até ao fim o 0-0. Absolutamente impecável, a defesa italiana teve de enfrentar 17 remates do adversário (mas só um enquadrado).



Em grande, mais uma vez, Gianluigi Buffon, que chegou aos 62 jogos sem sofrer golos, na "Champions", em 148 possíveis. À frente do veterano guarda-redes, Daniel Alves e Alex Sandro, Chiellini e Bonucci foram gigantes a anular o tridente da casa constituído por Messi, Neymar e Suarez.



Monegascos demolidores



Em alta como nunca está o treinador madeirense Leonardo Jardim, que pela primeira vez atinge as "meias" da Liga dos Campeões, sempre com o Mónaco a receber boas notas pela qualidade do futebol ofensivo.



Na Alemanha, já tinha ganho por 3-2, e esta qiuarta feira no estádio Luís II o Mónaco voltou a chegar à vitória, com 3-1 no marcador.



Mbappé (3 minutos), Falcao (17) e Germain (82) marcaram para o ataque mais concretizador da Europa (caminha para os 100 golos na liga francesa) e Reus fez o golo do Borussia (48).



Para Leonardo Jardim, fica a honra de chegar ao quarteto final da "Champions", no que é a quarta vez do Mónaco, mas a primeira vinda do "play-off" de acesso à fase de grupos.



João Moutinho e Bernardo Silva (substituído aos 90) foram titulares na equipa monegasca, e Raphael Guerreiro (saiu aos 72) pelo Borussia.



O sorteio para as meias-finais da competição, sem qualquer limitação, realiza-se na sexta-feira. Os jogos da primeira mão estão marcados para 2 e 3 de maio e os da segunda para 9 e 10 do mesmo mês.