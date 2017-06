Finalmente o jogo por que muitos sonharam, a final europeia da Liga dos Campeões. Frente a frente estão dois velhos conhecidos do futebol mundial: o Real Madrid, clube mais titulado do continente, e a Juventus, recordista de finais perdidas. Ronaldo e Buffon, 'merengues' e 'vecchia signora' prometem um jogo de emoções no fecho da competição, este ano no Millennium Stadium, em Cardiff, naquela que é a 62.ª final da Liga dos Campeões. No País de Gales, o atual campeão europeu procura ser o primeiro clube a revalidar o cetro na 'era Champions' enquanto os "transalpinos" voltam mais fortes do que há dois anos, quando foram aniquilados pelo FC Barcelona (1-3). O historial dá total favoritismo aos madrilenos, que ganharam 11 de 14 finais. A 'vecchia signora' foi derrotada em seis de oito finais, mas a atual 'Juve' tem razões para acreditar que tudo pode ser diferente, depois de um percurso até à final sem qualquer derrota (nove triunfos e três empates) e com escassos três golos sofridos, contra 21 marcados. Do lado do Real Madrid os golos são mais que muitos (32), com 10 deles da responsabilidade do "super" Cristiano Ronaldo.