Klopp ri-se da dureza do grupo, Atlético e AC Milan trocam saudações online

Numa primeira reação ao site oficial do clube, o técnico germânico confessou que se riu “bastante alto” ao ver o nome dos adversários, por ser “obviamente um grupo duro” na ‘poule’ B.



“É a Liga dos Campeões, por isso, é assim que as coisas são, é preciso jogar com as melhores equipas da Europa e obviamente que algumas delas estão no nosso grupo”, disse.



O treinador dos campeões europeus de 2019/20 lembrou ainda o histórico recente com o conjunto comandado por Sérgio Conceição, que nunca conseguiu vencer o Liverpool em jogos oficiais.



"Jogámos, não sei quantas vezes, já contra o Porto, por isso eles vão estar à nossa espera. Temos evidentemente umas contas a acertar com o Atlético e o AC Milan é um ‘histórico’”, sublinhou, continuando: “Penso que os nossos adeptos devem estar ansiosos por isso. Nós estamos, com certeza”.



Para Klopp, o resultado do sorteio realizado em Istambul, na Turquia, ficou longe de corresponder aos anseios da maioria da massa associativa dos ‘reds’, mas relativizou a importância dos prognósticos, concentrando a sua atenção em dar continuidade ao trabalho da última época.



“Sei que as pessoas estão sempre em casa e pensam ‘Seria interessante termos esta equipa com o pior do pote quatro e o pior do pote’ e todo esse tipo de coisas. Claramente não tivemos isso, mas continuamos a ser bastante ambiciosos e gostaríamos de mostrar o trabalho árduo do ano passado, ao qualificar-nos para a Liga dos Campeões e que valeu a pena. É assim que vamos jogar os jogos", reforçou.



Já o campeão espanhol Atlético de Madrid e o vice-campeão italiano AC Milan abstiveram-se até agora de ter reações mais aprofundadas ao sorteio da ‘Champions’, limitando-se a dar conta da constituição do grupo nas respetivas páginas de Internet e a trocar saudações desportivas através da rede social Twitter.



A fase de grupos realiza-se em 14 e 15 de setembro (primeira jornada), 28 e 29 de setembro (segunda), 19 e 20 de outubro (terceira), 02 e 03 de novembro (quarta), 23 e 24 de novembro (quinta) e 07 e 08 de dezembro (sexta e última).



A final da ‘Champions’ está marcada para 28 de maio, Estádio Krestovsky, em São Petersburgo, Rússia.