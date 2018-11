Krovinovic nos convocados do Benfica nove meses depois, Seferovic recuperado

Lusa Comentários 06 Nov, 2018, 15:01 / atualizado em 06 Nov, 2018, 15:39 | Liga dos Campeões

Para o jogo de quarta-feira da Liga dos Campeões, em que o Benfica recebe o Ajax na quarta jornada do grupo E, o treinador Rui Vitória fez regressar Krovinovic, parado desde janeiro, com uma rotura de ligamentos.



Krovinovic, que era uma peça importante na equipa, lesionou-se com gravidade em 20 de janeiro, nos últimos minutos da receção ao Desportivo de Chaves e não voltou a jogar, sendo operado no início de fevereiro ao joelho direito.



Na lista de 21 convocados, Rui Vitória conta também com o regresso de Seferovic, que falhou o último jogo no campeonato, na derrota em casa com o Moreirense, depois de apresentar dores no adutor esquerdo.



O avançado internacional suíço já treinou hoje, numa sessão em que o treinador do Benfica só não pôde contar com os defesas Lema e Tyronne, contratações esta época e que recuperam de lesões.



Ainda em comparação com os convocados para o encontro da I Liga, o treinador do Benfica prescindiu agora de Bruno Varela, Samaris e Ferreyra, e chamou o guarda-redes Svilar e o médio Alfa Semedo.



O Benfica recebe na quarta-feira o Ajax a partir das 20:00 no Estádio da Luz, num momento em que o grupo E é liderado em igualdade de pontos por Bayern Munique e pela equipa de Amesterdão (sete), enquanto o Benfica é terceiro, com três pontos.



Lista de 21 convocados:



- Guarda-redes: Svilar e Odysseas.



- Defesas: Conti, Grimaldo, Rúben Dias, Jardel e André Almeida.



- Médios: Fejsa, Gabriel, Cervi, Alfa Semedo, Zivkovic, Salvio, Krovinovic, Pizzi, Rafa, João Félix e Gedson.



- Avançados: Jonas, Seferovic e Castillo.