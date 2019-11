Lage garante Benfica para ganhar em Lyon mas não `abre o jogo` sobre ataque

O treinador do Benfica, que falava na conferência de imprensa de lançamento do jogo, em Lyon, reconhece que os `encarnados` não podem perder mais pontos para uma campanha "à dimensão daquilo que é o historial do clube".

"Numa competição tão curta, de quatro equipas, com seis jogos, quem perde os dois primeiros já não tem possibilidade de perder mais pontos. Temos essa ambição e essa exigência. O apuramento é o nosso objetivo desde o início da época. Queremos fazer uma Liga dos Campeões à dimensão daquilo que é o historial do clube - vamos fazer tudo para vencer o jogo", garantiu o treinador do campeão nacional.

Sobre as escolhas para o ataque, uma situação alterada com a convocatória do espanhol Raul de Tomás, remete a definição para mais tarde.

Somente Raul de Tomas e Seferovic fizeram um treino pleno, enquanto que Vinícius e Chiquinho ainda a recuperar do último jogo, cumpriram 15 minutos de exercícios de finalização e dinâmica coletiva com a equipa.

"Ainda estamos a 24 horas do jogo e 48 horas depois daquilo que foi o último jogo (para a I Liga). Temos muitas situações para avaliar, mas, seguramente, os jogadores da frente, independentemente das quatro ou cinco soluções que estão aqui connosco, estão preparados para fazer aquilo que é a nossa estratégia", limitou-se a dizer.

Relativamente ao Lyon, que o Benfica bateu na Luz por 2-1, com tentos de Rafa, que se lesionou nesse jogo, e Pizzi, espera um adversário novamente difícil e com grande pendor ofensivo, mesmo que apresente algumas alterações a nível tático.

"É verdade que se passaram alguns dias, alguns jogos, as equipas tiveram tempo para se preparar. Sentimos ligeiras alterações na dinâmica ofensiva do nosso adversário - tem jogado ultimamente com alas que procuram mais o jogo interior, posicionamento mais dentro do campo, ao contrário daquilo que foi o jogo no Estádio da Luz", explicou.

De acordo com Bruno Lage, "o Lyon poderá apresentar-se em 4x3x3 ou 4x4x2, mas com dinâmicas muito semelhantes".

"Espero um jogo muito competitivo, como esperava desde início todos os jogos deste grupo. Trata-se de um grupo muito equilibrado e competitivo. É um jogo em que temos de mostrar a nossa força do coletivo, foi isso que aconteceu no primeiro jogo e é isso que temos de fazer amanhã (terça-feira)", disse ainda.

Para superar o desafio, o Benfica terá de ser "uma equipa coletiva, quer com bola quer sem bola".

"Queremos vencer, é esse o nosso objetivo, a nossa ambição. Quer uma equipa quer outra, independentemente do sistema e do `onze`, tem uma ideia de jogo de procurar o golo", reforçou o treinador português.