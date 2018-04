LC: Ronaldo torna-se o primeiro a marcar em 10 jogos consecutivos

RTP c/Lusa Comentários 03 Abr, 2018, 21:24 / atualizado em 03 Abr, 2018, 21:41 | Liga dos Campeões

Em Turim, no embate com a Juventus, o avançado luso deu vantagem ao Real Madrid logo aos três minutos e manteve a série de jogos seguidos a marcar na ‘Champions’, tornando-se no primeiro futebolista a alcançar a dezena.



Já na segunda parte, Cristiano Ronaldo fez mais um de bicicleta, pouco depois fez a assistência para o golo de Marcelo.



Ronaldo superou a marca de nove jogos que pertencia ao holandês Ruud van Nistelrooy, em 2003, com a camisola do Manchester United.



O internacional português fez o seu 120.º golo na Liga dos Campeões e marcou em todos os seis jogos em que defrontou a Juventus.