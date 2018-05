LC: Salah diz que jogar final da Champions é "sonho tornado realidade"

Lusa Comentários 25 Mai, 2018, 16:57 | Liga dos Campeões

“Ganhar a Liga dos Campeões seria algo muito especial. Jogar a final já é um sonho tornado realidade. Todas as pessoas em Liverpool, tanto na cidade como no clube, estão muito entusiasmadas”, disse o egípcio, em entrevista publicada hoje no site oficial da UEFA.



Salah, um dos segundos melhores marcadores da prova, com 10 golos (menos cinco do que o português Cristiano Ronaldo, avançado do Real Madrid), lembrou que os ‘merengues’ são recordistas de títulos, com 12 troféus conquistados, mas não teme o confronto com o ‘colosso’ espanhol.



“O Real Madrid conquistou o título mais vezes do que qualquer outra equipa. Três dos seus triunfos aconteceram nos últimos quatro anos e sabemos que tem muito experiência. Mas agora somos nós os adversários e não podemos ficar a olhar para o passado”, observou.



Autor de 44 golos nesta época, Salah forma com o brasileiro Roberto Firmino e o senegalês Sadio Mané o trio atacante mais goleador da história da ‘Champions’, com 29 golos, mais um do que os marcados por Cristiano Ronaldo, Gareth Bale e Karim Benzema na campanha do Real Madrid em 2013/2014.



“O mais importante é que possamos ajudar a equipa a marcar e não quem o faz. Marquei 10 golos na Liga dos Campeões, os mesmos de Firmino e mais um do que Mané. Ninguém é egoísta, apenas queremos ajudar-nos mutuamente”, assinalou, que tem no francês Zinedine Zidane, atual treinador do Real Madrid, um dos ídolos de infância.



O Real Madrid, bicampeão europeu em exercício, e o Liverpool defrontam-se no sábado na final da Liga dos Campeões, em Kiev, em jogo com início às 19:45 (hora de Lisboa).