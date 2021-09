Liga dos Campeões. Benfica domina, sofre nos minutos finais e empata

Muita posse de bola, pouca capacidade para penetrar na área do Dínamo de Kiev. A equipa de Mircea Lucescu deu a iniciativa ao Benfica mas a equipa portuguesa não foi capaz de entrar na área de Denys Boyko com o perigo que pretendia.





O primeiro sinal de perigo veio da equipa da casa. Shaparenko, de livre direto, fez Vlachodimos voar para uma enorme defesa. Aos 13 minutos, Vertonghen tentou acercar-se da área ucraniana mas o cabeceamento saiu ao lado, sem causar perigo.





Após a meia-hora de jogo, a pressão benfiquista levou o Dínamo a perder a posse de bola dentro da área, Everton teve espaço para rematar mas a defesa ucraniana conseguiu limpar o lance. O primeiro remate enquadrado do Benfica surgiu aos 41 minutos, com Yaremchuk a testar Boyko fora da área.





Na segunda metade, o Benfica dominou e esteve grande parte da segunda parte no meio-campo ofensivo. Com muita posse de bola mas poucas oportunidades, destaque apenas para um remate perigoso de Yaremchuk, após jogada confusa na área do Dínamo. Boyko defendeu por instinto, com a perna direita.





Os últimos minutos afiguraram-se de loucos para a equipa de Jorge Jesus com Vlachodimos a encher a baliza do Benfica com duas enormes defesas. O Dínamo de Kiev ainda chegou ao golo por Shaparenko, num grande golpe de teatro, mas o VAR anulou o tento que daria os três pontos à equipa da casa.





Com este resultado, o Benfica soma o primeiro ponto na fase de grupos da Liga dos Campeões. Na próxima jornada, a equipa de Jorge Jesus vai receber o FC Barcelona, que perdeu esta terça-feira em casa, com o Bayern Munique, por 3-0.