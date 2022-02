Liga dos Campeões. Benfica empata a dois golos frente ao Ajax

A partida começou com o Benfica a ter um grande apoio nas bancadas após uma má partida frente ao Boavista, na Liga Portuguesa.





O primeiro sinal de perigo veio da cabeça de Vertonghen, a cruzamento de Grimaldo. Pasveer defendeu tranquilamente. A equipa Nélson Veríssimo tentava jogar contra um Ajax subido no terreno, a fazer pressão na saída de bola e foi aí que a equipa de Ten Haag chegou ao primeiro golo.





Perda de bola de grimaldo no lado esquerdo, cruzamento de Mazraoui na linha de fundo e Tadic, sozinho na área benfiquista, rematou com pontapé de primeira e em jeito.





A equipa da casa respondeu da melhor maneira. Através da bola parada, Vertonghen foi insistindo com a bola dentro da área dp Ajax e num cruzamento tenso, viu Haller a marcar na própria baliza.







No entanto, a festa do empate durou por pouco tempo. Três minutos depois, cuzamento de Berghuis, corte defeituoso de Vertonghen, defesa incompleta de Vlachodimos e Haller aproveitou para voltar a colocar o Ajax na frente do marcador. Muita parcimónia na defesa do Benfica que sofreu o 2-1 perto da meia-hora.





Perto do intervalo, o Ajax esteve perto do 3-1, Édson Álvarez, na grande área do Benfica, rematou ao poste e na sobra, Haller falhou escandalosamente a baliza de Vlachodimos.





Na segunda metade, o Benfica entrou bem na partida e esteve perto do empate, por intermédio de Darwin, a passe de Rafa. No entanto, seria o substituto Yaremchuk que chegou o empate.





Remate forte de Gonçalo Ramos fora da área, defesa incompleta de Pasveer e o ucraniano aproveitou para cabecear para o empate. Um resultado que se manteve até ao fim do jogo.





Esta temporada, os golos fora já não contam a dobrar, pelo que Ajax e Benfica defrontam em Amesterdão, no próximo dia 15 de março, e vão decidir quem passa para os quartos de final.