Liga dos Campeões. Benfica passivo é dominado pelo Zenit

Inês Geraldo - RTP Comentários 02 Out, 2019, 22:19 / atualizado em 02 Out, 2019, 22:23 | Liga dos Campeões

A partida começou em São Petersburgo com o Zenit a cercar a baliza do Benfica. Numa jogada confusa, Serdar Azmoun rematou para grande defesa de Vlachodimos que depois atirou o esférico para fora da área encarnada.







A equipa de Bruno Lage deu o primeiro sinal de perigo aos cinco minutos. Pizzi bateu um pontapé de canto pela esquerda e Seferovic cabeceou ao lado da baliza de Lunev. O Zenit continuou a estar mais ativo na partida e Douglas Santos esteve perto do golo com um cruzamento que ainda bateu na trave da baliza de Vlachodimos.





Pizzi tentou a sorte de meia distância, aos 20 minutos, mas dois minutos depois, um erro de Fejsa à entrada da área levou à recuperação da equipa do Zenit. Dzyuba aprovetiou a oferta encarnada e foi perentório a bater Vlachodimos com um remate colocado. Festa russa na arena do Zenit e o Benfica com grandes dificuldades.





Pouco depois, Shatov esteve perto do 2-0, tal como Driussi, que viu um remate frontal a passar perto do poste esquerdo da baliza do Benfica. A primeira parte terminou com Grimaldo a tentar a sorte de meia distância mas Lunev encaixou facilmente o remate.







Foto: Karavaev festeja o segundo golo do Zenit, autogolo de Rúben Dias - EPA







A segunda metade começou com um Benfica passivo a deixar o Zenit atacar a baliza de Vlachodimos. Serdar Azmoun e Shatov estiveram perto do 2-0 mas só aos 70 minutos os russo festejaram. Incursão de Karavaev pelo corredor direito do ataque do Zenit, cruzamento para a área e Rúben Dias cortou a bola para a própria baliza.





Pouco depois, novo episódio de passividade da equipa do Benfica a deixar escapar Azmoun na marcação de um livre direto. Sem oposição, o internacional iraniano passeou pela área benfiquista, ultrapassou Vlachodimos e fez o 3-0 na partida. O Benfica ainda conseguiu reagir com um golo de Raúl De Tomás mas que apenas amenizou a má exibição da equipa de Bruno Lage.





Com este resultado, o Benfica continua a zeros na Liga dos Campeões e está no último lugar do Grupo G. No primeiro lugar estão Zenit e Olympique de Lyon, que foi a Leipzig vencer o RB por 2-0.