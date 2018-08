Liga dos Campeões: PAOK é o derradeiro obstáculo do Benfica rumo à fase de grupos

Lusa Comentários 19 Ago, 2018, 08:57 | Liga dos Campeões

Depois de afastarem os turcos do Fenerbahçe na terceira pré-eliminatória, os 'encarnados' jogam agora com os vice-campeões helénicos, que jogam na Luz na terça-feira e recebem o Benfica em 29 de agosto.



O Benfica, que vem de um triunfo em casa do Boavista (2-0) na segunda jornada do campeonato, vai defrontar pela quinta vez o clube de Salónica, somando três triunfos e uma derrota, em 1999, na segunda ronda da Taça UEFA, com as 'águias' a seguirem em frente no desempate de grandes penalidades.



Em busca da nona presença consecutiva na fase de grupos da 'Champions', o que seria um recorde entre as equipas portuguesas, o Benfica venceu em casa o Fenerbahçe (1-0) e empatou na Turquia (1-1).



Após surpreender Basileia e Spartak Moscovo nas rondas anteriores, o PAOK, de Vieirinha, tenta atingir pela primeira vez a fase de grupos da Liga dos Campeões, depois de ter estado na antiga Taça dos Campeões Europeus em 1976/77 e 1985/86.



No conjunto treinado por Rui Vitória subsistem duvidas sobre a utilização dos avançados Jonas e Castillo, lesionados nas costas e numa perna, respetivamente.



Caso ultrapassem o conjunto grego, os 'encarnados' juntam-se ao FC Porto na fase de grupos.



O Benfica é um dos cinco antigos campeões europeus presentes nos 'play-offs', juntamente com os holandeses Ajax e PSV Eindhoven, os sérvios do Estrela Vermelha e os ucranianos do Dínamo Kiev.



Um deles ficará pelo caminho, uma vez que o Ajax e o Dínamo Kiev se defrontam numa das eliminatórias, com a primeira mão a ser disputada em Amesterdão.



O PSV Eindhoven visita o bielorrusso BATE Borisov, enquanto o Estrela Vermelha recebe o Salzburgo, em dois encontros entre campeões nacionais.



Nos outros dois encontros dos 'play-offs', os húngaros do Vidi recebem os gregos do AEK Atenas, que tem os portugueses Hélder Lopes e André Simões no plantel, e os suíços do Young Boys jogam com os croatas do Dínamo Zagreb.