Liga dos Campeões: PSG e Barcelona reencontram-se no jogo grande dos oitavos de final

Franceses e catalães vão encontrar-se pela segunda vez nesta fase da competição, depois de em 2017 o FC Barcelona ter conseguido a maior recuperação numa fase a eliminar da 'Champions', ao vencer em casa por 6-1, depois da derrota por 4-0 em Paris.



Um dos heróis desse encontro foi o brasileiro Neymar, que bisou em Camp Nou e que agora joga no Paris Saint-Germain, embora se tenha lesionado com aparente gravidade num tornozelo, não sendo certa a sua recuperação para o reencontro com os 'blaugrana'.



Depois de ter chegado à sua primeira final na última temporada, o PSG quererá voltar a estar na luta, frente ao FC Barcelona, que foi segundo no seu grupo e está a atravessar uma fase negativa na liga espanhola, na qual ocupa o oitavo lugar, já a oito pontos da liderança.



Na final do Estádio da Luz, em agosto, o PSG foi batido pelo Bayern Munique, que surge como claro favorito frente à Lazio, numa altura em que não perde há 17 partidas para a 'Champions', somando neste período apenas um empate.



Mesmo sem estarem tão dominadores na ‘Bundesliga’, que é liderada pelo Bayer Leverkusen, os bávaros fizeram uma campanha praticamente irrepreensível na fase de grupos e jogam agora com a Lazio, a fazer uma temporada abaixo das expectativas - nona na Série A.



Campeão há duas temporadas, o Liverpool, de Diogo Jota, tenta evitar nova queda nos oitavos de final, depois da derrota com o Atlético de Madrid há duas temporadas, defrontando agora o Leipzig.



Muito afetado por lesões esta temporada, entre as quais a do avançado português, o campeão inglês vai defrontar o sempre perigoso Leipzig, surpreendente semifinalista da Liga dos Campeões na última temporada.



O campeão português FC Porto vai reencontrar Cristiano Ronaldo e a Juventus, campeã italiana, equipa que os 'dragões' nunca venceram e frente à qual apenas conseguiram um empate em cinco encontros, o primeiro na final da Taça das Taças, em 1984, ganha pelos transalpinos.



Atualmente, FC Porto e Juventus, que defendem os títulos nacionais conquistados na última temporada, encontram-se a quatro pontos da liderança nas respetivas ligas.



O FC Porto terminou a fase de grupos na segunda posição do Grupo C, atrás dos ingleses do Manchester City, de Bernardo Silva e João Cancelo, que agora vão jogar com os alemães do Borussia Moenchengladbach.



O Atlético de Madrid, de João Félix, um dos líderes da liga espanhola, vai encontrar o Chelsea, em outro dos confrontos mais sonantes dos oitavos de final, entre uma equipa três vezes finalista da prova e o campeão de 2012.



Vencedor da Liga Europa da última temporada, o Sevilha vai defrontar o Borussia Dortmund, de Raphael Guerreiro, que despediu o treinador Lucien Favre no domingo.



Recordista de títulos na 'Champions', com 13 troféus, o Real Madrid vai jogar com os italianos da Atalanta, menos exuberantes ofensivamente do que na temporada passada.