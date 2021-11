Liga dos campeões. Sete adeptos do Borussia Dortmund detidos por desacatos em Lisboa

Sete adeptos do Borussia Dortmund foram detidos esta madrugada no Bairro Alto, em Lisboa. Cerca de 50 adeptos alemães envolveram-se em confrontos e começaram a arremessar vários objetos como cadeiras e mesas. Dois agentes da PSP ficaram com ferimentos ligeiros.