Liverpool e CSKA já apontam à fase de grupos, Sporting vai penar na Roménia

Os sportinguistas eram favoritos no 'play-off', só que o 0-0 do estádio José Alvalade, em Lisboa, relança a eliminatória, com o emblema português a ter de marcar em Bucareste, para chegar à fase de grupos.



Mais posse de bola e mais ataques não chegaram para o Sporting se impor ao Steaua, de Filipe Teixeira, e pela primeira vez os 'leões' não ganham em casa a romenos, para as competições europeias.



O 'nulo' no Sporting-Steaua foi o único empate na primeira mão do 'play-off' nos cinco jogos de hoje, uma 'meia jornada' em que sobressaem as vitórias no terreno do adversário de Liverpool e CSKA.



Os ingleses bateram o Hoffenheim por 2-1, tendo mesmo estado com dois golos de avanço, até ao minuto 87, sobre o surpreendente quarto posicionado da última Bundesliga.



Adiantaram-se os pupilos de Jurgen Klopp aos 35 minutos, por Alexander-Arnold, e dilataram a vantagem aos 74, com o autogolo do norueguês Nordtveit. Mark Uth, aos 87, atenuou a derrota dos germânicos, que dominaram, mas foram ineficazes na concretização.



Quanto à vitória do CSKA de Moscovo na Suíça, frente ao Young Boys de Berna, pode dizer-se que é afortunada. O único golo do jogo foi obtido aos 90+1 minutos, com o ganês Kasim Nuhu a introduzir a bola na baliza da sua equipa.



Sem o 'extra' de ganhar forma, como sucedeu com Liverpool e CSKA, também os 'pequenos' APOEL Nicósia e Qarabag ganharam e já sonham com a 'Champions'.



O Qarabag, do Azerbaijão, venceu Copenhaga por 1-0, golo do azeri do Mahir Medetov, aos 25 minutos, enquanto que o APOEL, de Nuno Morais, se impôs por 2-0 ao Slavia de Praga.



O holandês Ebecilio fez a assistência para os dois golos, de Camargo, aos 02 minutos, e Aloneftis, aos 10 - uma vantagem que chegou cedo, apostando depois os cipriotas, que já andaram pela 'Champions', em gerir um avanço que pode valer milhões.