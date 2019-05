Liverpool entra em Anfield Road para anular três golos

Mário Aleixo - RTP Comentários 07 Mai, 2019, 08:37 / atualizado em 07 Mai, 2019, 08:37 | Liga dos Campeões

Daí que o Liverpool, que afastou o FC Porto nos quartos-de-final, necessite de uma noite memorável para dar a volta à desvantagem com que regressou de Cam Nou, para poder reeditar a presença na final de 2018/19, que perdeu para o Real Madrid, por 3-1.



Os “blaugrana” procurarão confirmar a primeira presença numa final da Liga dos Campeões de futebol desde 2015, mas a favor dos ingleses está o facto de não sofrerem golos em casa para a Liga dos Campeões há quatro jogos, embora os catalães tenham vencido nas duas últimas visitas a Anfield e tenham o argentino Lionel Messi em grande forma e na liderança da lista dos melhores marcadores da presente edição da prova, com 12 golos.



Na semana passada o uruguaio Luis Suárez, antigo avançado do Liverpool, deixou o FC Barcelona em vantagem ao intervalo da primeira mão em Camp Nou, com Lionel Messi a bisar nos últimos 15 minutos - os seus primeiros golos frente ao Liverpool - e a deixar os espanhóis com uma boa vantagem para a deslocação a Liverpool.



O FC Barcelona sabe que terá de ser cauteloso em Inglaterra, pois na época passada foi eliminado nos quartos-de-final pelos italianos da Roma, depois de ter conseguido uma vantagem de três golos na primeira mão (4-1 em casa e 3-0 fora).



O FC Barcelona estava invicto há 11 jogos fora em todas as competições (sete vitórias e quatro empates) antes do desaire de sábado em casa do Celta (2-0), amenizado pelo facto de os “blaugrana” terem recorrido a uma equipa com poucos titulares.