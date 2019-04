O FC Porto entra esta terça-feira em campo para defrontar o Liverpool em jogo dos quartos de final da Liga dos Campeões. Em Anfield Road, um dos mais icónicos estádios do mundo, a equipa de Sérgio Conceição tenta um bom resultado contra a equipa da casa, que no ano passado levou de vencido o FC Porto. Sem Pepe e sem Herrera, Sérgio Conceição vai tentar apresentar a melhor equipa possível para parar as investidas de Salah, Mané e Firmino e ultrapassar a forte oposição de jogadores como Van Dijk. A partida tem início às 20h00. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP e ouvir em direto o relato na Antena 1.