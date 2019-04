Liverpool vence FC Porto em Anfield Road para a Liga dos Campeões

Inês Geraldo - RTP Comentários 09 Abr, 2019, 22:17 | Liga dos Campeões

Sem Herrera e Pepe e com Brahimi no banco, Sérgio Conceição viu o FC Porto entrar na partida praticamente a perder, depois de Naby Keita ter inaugurado o marcador, após remate à entrada da área que desviou num defensor e traiu Iker Casillas.





O primeiro sinal de perigo por parte do FC Porto veio por intermédio de Moussa Marega, depois do cruzamento de Soares a partir do lado esquerdo do ataque portista. O maliano rematou para fora.





Pouco depois, Salah testou os reflexos de Casillas e logo a seguir o egípcio aproveitou uma falha colossal da defesa do FC Porto para, isolado, falhar o remate à frente do guardião espanhol dos Dragões. No entanto, o segundo golo dos Reds estaria para chegar.





Grande jogada de ataque do Liverpool, com Henderson, a meio do meio-campo portista a encontrar Trent Alexander-Arnold que sem oposição cruzou fácil para Roberto Firmino fazer o 2-0. Festa em Anfield Road e tarefa cada vez mais hercúlea para o FC Porto.





Aos 30 minutos, Marega esteve perto de reduzir mas Alisson fez uma grande defesa a remate do maliano. Firmino ainda ameaçou o 3-0 mas falhou o alvo. No fim da primeira parte, o FC Porto reclamou uma grande penalidade por mão de Alexander-Arnold mas Lahoz, árbitro da partida, não marcou o castigo máximo.





Na segunda parte, o Liverpool entrou com vontade de fazer mais um golo, algo que Sané conseguiu, mas viu ser anulado por fora-de-jogo. Salah, que esteve ativo durante toda a partida à procura do golo, voltou a tentar testar os reflexos de Casillas mas sem sucesso.





Marega, sempre ele, voltou a tentar o golo portista mas teve novamente a oposição de Alisson, que não deixou o maliano festejar. Mané ainda tentou em jeito o 3-0 e Felipe, perto do fim do jogo, reclamou mais uma grande penalidade, que não foi marcada por Mateu Lahoz.





Apito final em Anfield Road e vitória para a equipa da casa. O Liverpool parte em vantagem para o jogo da segunda mão no Estádio do Dragão, na próxima semana.