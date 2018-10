O FC Porto entra esta quarta-feira em campo para defrontar o Lokomotiv de Moscovo, na terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Os Dragões lideram o Grupo D, juntamente com o Schalke 04, com quatro pontos, e joga esta noite em Moscovo com o intuito de dar um passo de gigante para os oitavos de final da prova milionária. Do lado russo há muito respeito pela equipa de Sérgio Conceição, num plantel que conta com dois internacionais portugueses: Éder e Manuel Fernandes. A partida tem início às 20h00. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP e ouvir o relato em direto na Antena 1.