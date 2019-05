Lucas Moura. Fala português o herói de Amesterdão

Mário Aleixo - RTP Comentários 09 Mai, 2019, 12:11 / atualizado em 09 Mai, 2019, 12:11 | Liga dos Campeões

Lucas Moura foi o herói no jogo frente ao Ajax | Epa-Olaf Kraak

O futebolista contabilizava dois golos na presente dição da Liga dos Campeões e esta quarta-feira marcou três tentos com o pé esquerdo ele que é destro.



Logo após o encontro o jogador fez a leitura da noite mágica: “É impossível explicar este momento. Era um momento que procurava, que todos os jogadores procuram. Desde criança que sonho em jogar a final da Liga dos Campeões, de vencer e agora tenho a oportunidade de jogar a final. Estou muito contente e feliz com a minha equipa. Sempre acreditei que isto poderia acontecer.



Não consigo explicar o que estou a sentir. Digo sempre que Deus nos surpreende. Não existem palavras para este momento. Todos trabalharam muito e estou feliz com todos. Não fui apenas eu, foi a equipa e todos têm mérito. Estivemos bem na primeira parte, mas oferecemos dois golos fáceis. Tivemos oportunidades, mas não aproveitámos.





Na segunda parte, foram 45 minutos onde demos tudo e assinamos o jogo da nossa vida. Jogámos bem, com intensidade e agressividade. O futebol é algo incrível. Isto é algo que só acontece no futebol”, afirmou Lucas Moura.









Sempre acreditei nas minhas qualidades, sempre soube que podia jogar num grande clube”.







Lucas Moura, entrevistado pela Eleven Sports, canal que transmitiu o encontro.



O médio brasileiro que tem sido alvo de algumas críticas e aproveitou para explicar: “Não é uma resposta aos críticos, porque as críticas fazem parte do futebol.