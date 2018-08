Lucescu aposta na força mental frente ao Benfica

Mário Aleixo - RTP Comentários 28 Ago, 2018, 12:00 / atualizado em 28 Ago, 2018, 12:18 | Liga dos Campeões

Depois do empate alcançado há uma semana na Luz, o técnico romeno garantiu, na conferência de imprensa de antevisão do desafio, que a sua equipa está motivada para lutar pela vitória em casa e que não vai defender o resultado.









Lucescu garantiu que a equipa grega está preparada e que forte mentalidade do grupo poderá fazer a diferença.O treinador considerou que a equipa grega abordará o encontro sempre da mesma forma e especificou: "Nunca preparamos um jogo para defender o resultado. Preparamo-lo para jogar dentro do nosso estilo. Umas vezes conseguimo-lo outras não, depende da qualidade do adversário. Estamos preparados para reagir às incidências do jogo”.Numa abordagem diferente ao jogo e como que espicaçando o adversário lembrou que os orçamentos não ganham jogos: “O futebol é um desporto especial. Nem sempre as melhores e mais ricas equipas passam. O mais importante é que haja confiança entre os nossos jogadores e na nossa mentalidade".