Madrid e Leicester definem semifinalistas da Champions

Mário Aleixo - RTP 18 Abr, 2017, 11:32 / atualizado em 18 Abr, 2017, 12:57 | Liga dos Campeões

A partir das 19h45 começa a desenhar-se quais serão os dois primeiros semifinalistas da Liga dos Campeões da época 2016/17.



Real vigilante frente a Bayern matreiro



Em Madrid o Real entra em campo com a vantagem de um golo conquistada na Alemanha onde venceu por 2-1.



O Real continua sem contar com os lesionados: Varane, Pepe e Bale.



Apesar do cenário favorável Zinedine Zidane, treinador dos “merengues” já considerou que “em casa ou fora o Bayern é igual, vai ser difícil”.



O Bayern procura recuperar Boateng e Hummels.



Do lado dos germânicos Carlo Ancelotti, técnico da equipa alemã, preferiu destacar o regresso de um dos seus jogadores lesionados ao considerar que “a presença de Lawandowski vai ajudar-nos”.



Leicester procura remar contra a maré



Na Inglaterra o Leicester procurará recuperar da desvantagem e um golo, depois de ter perdido por 1-0, em Madrid.



Apesar da desvantagem com que entra em campo Craig Shakespeare, treinador da formação inglesa, prefere apelar à ambição dos seus jogadores: “Há que pensar que podemos ficar na história. Queremos ser alegres e inteligentes a jogar”.



Do lado dos madrilenos Diego Simeone, técnico dos “colchoneros” prevê: “Um resultado magro e os detalhes serão determinantes para uma e outra equipa”.



Amanhã (quarta feira) completam-se os quartos-de-final com os jogos: Mónaco-Borussia Dortmund (3-2, na 1ª mão) e Barcelona-Juventus (0-3).



A noite da Liga dos Campeões apresentada em antevisão pelo jornalista da Antena 1, Alexandre Afonso.