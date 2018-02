Manchester City goleia, "Juve" e Tottenham empatam-se

Mário Aleixo - RTP 14 Fev, 2018, 08:01 / atualizado em 14 Fev, 2018, 08:01 | Liga dos Campeões

No arranque da primeira mão dos "oitavos" da milionária, os "citizens", com Bernardo Silva a titular e a marcar o segundo golo da equipa inglesa, golearam o Basileia, campeões helvéticos e um dos responsáveis pela eliminação do Benfica na fase de grupos da prova.



No St. Jakob-Park, a figura da partida acabou por ser o alemão Gundogan, que fez dois golos, aos 14 e 53 minutos, o último com um excelente remate de fora da área.



Depois do médio germânico ter aberto o marcador, Bernardo Silva assinou novo tento do Manchester City, aos 18 minutos, seguindo-se um remate certeiro do argentino Aguero, aos 23.



Este resultado deixa a formação de Pep Guardiola com o apuramento praticamente garantido, enquanto Juventus e Tottenham terão que resolver tudo no encontro da segunda mão.

Ingleses acreditaram

Os campeões italianos, que cedo chegaram a uma vantagem de dois golos, podiam e deviam ter saído do duelo de Turim com outro resultado, mas os "spurs" nunca baixaram os braços e acabaram o jogo em cima da equipa da casa.



O avançado Higuain, aos dois e nove minutos, fez os dois golos da Juventus, mas rapidamente passou de herói a vilão com o decorrer da partida. Antes de Kane reduzir para os ingleses, aos 35, o argentino falhou uma excelente oportunidade para fazer o terceiro e, em cima do intervalo, desperdiçou mesmo uma grande penalidade.



Na segunda parte, o Tottenham tomou conta da partida e, com alguma justiça, chegou ao empate, aos 71 minutos, através de um livre direto do dinamarquês Eriksen, num lance em que ficou a ideia de que o guarda-redes Buffon podia ter feito melhor.

Quarta-feira vibrante

Os oitavos de final da "Champions" seguem esta quarta-feira, com os encontros FC Porto-Liverpool e Real Madrid-Paris Saint-Germain.



O Real Madrid, de Cristiano Ronaldo, conquistou as duas últimas edições da mais importante prova europeia de clubes.