Manchester City recorre para o TAS para que não seja excluído da Liga dos Campeões

Lusa Comentários 06 Jun, 2019, 17:52 | Liga dos Campeões

O TAS, que confirmou hoje a entrada desse recurso, explica que vai abrir um processo de arbitragem e que não dará mais informação sobre o caso até que seja tomada uma decisão pelo painel de árbitros a constituir.



O campeão inglês, que já teve problemas por desrespeito do 'fair-play' financeiro, recusa as atuais acusações que deverão ser avançadas pela Comissão de Controlo Financeiro da UEFA.



As investigações da UEFA iniciaram-se após documentos internos e correspondência terem sido publicados pelo jornal alemão Der Spiegel. Esses documentos, cuja autenticidade o clube nega, poderão comprovar que se sobreavaliaram receitas, para mitigar as perdas finais nas contas.