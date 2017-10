O Benfica entra esta terça-feira em campo para defrontar o Manchester United no teatro dos sonhos, Old Trafford, em jogo da quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Com três derrotas em outras tantas partidas, a equipa de Rui Vitória necessita obrigatoriamente de somar os três pontos para continuar a acalentar esperanças de chegar aos oitavos de final da liga milionária. No entanto, o palco do jogo é adverso, com o adversário a ser a equipa de José Mourinho, segunda classificado da Premier League. Nunca uma equipa portuguesa venceu em Old Trafford, pelo que os encarnados terão de realizar a melhor exibição da época para sair com os três pontos de Inglaterra. A partida tem início às 19h45. Pode seguir as incidências do jogo no site de desporto da RTP, com a transmissão em direto no canal 1 da RTP. Pode também ouvir o relato da Antena 1. Esta é uma parceria com o site de desporto Zerozero.pt.